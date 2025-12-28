戦後続けてきた日本の平和外交を今こそ発揮すべきだ､パワーポリティクスと大国外交では日本が滅ぶ（前編）
2025年もまもなく終わる。ここで前編と後編の2回に分けて、今現在われわれが置かれている日本と世界の状況について見てみてみよう。当然ながらこの2つは密接に結びついている。
25年11月の高市首相の発言は、日本だけでなく、世界に大きなショックを与えた。その答弁を当時各国で報道された英字新聞からそのまま日本語に翻訳すると、次のようなものだった。
交戦権の破棄？
このわかりやすいとも言えない発言が世界に衝撃を与えたのは、日本が日本国憲法9条第1項そして第2項で禁じている紛争解決手段としての戦争と交戦権を、日本の存立が侵された場合、破棄することがありうるというメッセージが含まれていたことであった。
もちろん自衛隊はすでに高度な武器を所有し、日米安全保障条約が結ばれているので、日本が戦争をしないだろうなどとは誰も思ってはいないのだが、明確に戦争をすることがありうることを明言したことは、これまでになかったので驚いたのだ。
世界はこれまでにない緊張関係にある。べネズエラ、中東、ウクライナ、ナイジェリアなどいつ世界大戦の引き金になってもいいような状況にある。戦後を支配した西側先進国の衰退と、中国、ロシア、インドなどで構成するBRICSという新興勢力との戦争は、いつ起こってもいい状況にある。だからこそ、この発言は世界に衝撃を与えたのだ。
