交通事故死の約3倍！？ ｢冬の入浴事故｣の深刻実態 事故を防ぐ住まいの"知恵" ヒートショックを予防するには？ 実は新築でも油断できない…

2025年10月、政府による電気・ガス料金の補助が一旦終了する、とのニュースが報じられた。目前に迫る冬の光熱費を案じ、不安を覚えた方も多かったはずだ。ところが先日、政府が今年1月からの支援再開を発表した。短期間で方針が二転三転する状況に、安堵しつつも、「結局どうなるのか」と戸惑うのが本音だろう。

もちろん、支援自体はありがたい。だが、ニュースに一喜一憂している間にも、冬の寒さは待ったなしでやってくる。家計の負担が軽くなっても、住まいが「冬仕様」でなければ、本当の意味での快適さは得られない。何より健康へのリスクは残ったままだ。

そこで今回は冬の住環境に潜むリスクと、その具体的な回避策について深掘りしたい。中でも侮れないのが、命に関わる冬の健康リスク「ヒートショック」だ。その発生メカニズムをはじめ、リーズナブルにできる習慣や根本的な解決策まで、この冬を賢く乗り切るための“住まい”の整え方を解説する。

「新築なら暖かい」とは限らない？

まず、冬の寒さと光熱費の問題で避けて通れないのが家の性能だ。とはいえ、「築古の住宅ならともかく、最近の新しい家なら断熱性能も向上しているはず」と思うかもしれない。

確かに、25年4月より「省エネ基準の適合義務化」がスタートするなど、住宅の性能に関する法律は年々厳格化しており、カタログや設計図面上では高断熱・高気密がうたわれていることも少なくない。

一方、当事務所が行った新築工事中ホームインスペクションの結果、約6割の物件で断熱施工に関する不具合（断熱材の隙間・入れ忘れなど）が確認されている。壁の中の「断熱材」に隙間や入れ忘れがあれば、そこがまさに「熱の逃げ道」となる。

設計上は暖かいはずの家でも、施工段階の不備によって、その性能が損なわれていることになる。こうした隙間は、暖房効率の低下や電気代の増加に直結するだけでなく、家の中に「極端な寒さ」を生む原因になりかねない。