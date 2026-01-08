【NAにターボ､2WDに4WD､さらに3つのグレードで選択肢が豊富】フルモデルチェンジした三菱の新型｢デリカミニ｣買うならどのグレード？

三菱自動車（以下、三菱）のスーパーハイト軽ワゴンとして2023年5月に登場した「デリカミニ」。このモデルはもともと日産自動車（以下、日産）との合弁会社であるNMKVが開発したモデルで、日産「ルークス」と兄弟車関係にあるもの。

当初は「eKクロススペース」として販売されていたものを、マイナーチェンジのタイミングでデリカミニに改めたが、「デリカD:5」のイメージを上手く投影したスタイルなどから瞬く間に人気車種になった。

そんな初代デリカミニはマイナーチェンジのタイミングで登場したということもあって、わずか2年ちょっとで2代目モデルへとフルモデルチェンジを果たし、2025年10月に現行型が発売となっている。基本的なスタイルは初代を踏襲したものとなっているが、ベース車がフルモデルチェンジをしたことで各部がアップデートされているのだが、果たしてどのグレードがオススメなのだろうか？

3グレード×2つのエンジン×2つの駆動方式

デリカミニのグレードは下から、「ベースグレード」「Premium」「Premium DELIMARU Package」の3つで、NAエンジンが搭載される「G」とターボエンジンが搭載される「T」が存在し、それぞれに2WDと4WDが用意される。そのため、エンジンや駆動方式にかかわらず、すべてのグレードを選ぶことができるというのが美点といえるだろう。

以下が新型デリカミニのグレードおよび価格となる。

【NAエンジン車】

G 2WD 196万4600円/4WD 217万9100円

G Premium 2WD 212万9600円/4WD 229万6800円

G Premium DELIMARU Package 2WD 264万9900円/4WD 281万7100円

【ターボエンジン車】

T 2WD 204万2700円/4WD 225万8300円

T Premium 2WD 221万9800円/4WD 238万7000円

T Premium DELIMARU Package 2WD 274万100円/4WD 290万7300円