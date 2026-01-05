2度の失敗を経て3号機へ。小型衛星需要の高まりの中で､日本発"宇宙宅配便"は軌道に乗れるのか

小型人工衛星を軌道に投入する「宇宙宅配便」事業の実現を目指す国内民間企業スペースワンは、2026年2月25日に自社製ロケット「カイロス3号」の打ち上げを予定している。

同社は2024年3月および12月に、カイロス初号機および2号機の打ち上げに臨んだが、いずれも失敗に終わっており、今回も民間企業初の人工衛星の軌道投入に挑戦する。

存在感増す民間宇宙企業

民間の宇宙企業といえば誰もがすぐに思い出すのが、イーロン・マスク氏が率いるSpaceXだ。2002年に設立されたSpaceXは、いまやファルコン9ロケットを数日おきに打ち上げ、人工衛星の軌道投入だけでなく、国際宇宙ステーション（ISS）への宇宙飛行士や物資輸送も一手に担うまでになっている。

2025年にSpaceXがロケットを打ち上げた回数はこの記事を執筆している12月20日時点で165回を数え、年内にさらにあと2回を積み上げて167回に到達する可能性が残されている。

SpaceXの打ち上げ回数が伸びている要因のひとつは、自社で運用しているStarlinkの衛星コンステレーションを維持する必要があるからだ。

衛星コンステレーション方式は小型通信衛星を大量に軌道に投入することで、地上にくまなくサービスを提供できるメリットがあるが、寿命を迎えたりトラブルで使えなくなる衛星も続々と出てくる。Starlinkは数千基規模の小型衛星でサービスを提供しており、それを維持するためには継続的な衛星の投入が欠かせないため、SpaceXは2024年に実施した134回の打ち上げのうち89回、2025年は165回のうち122回をStarlink衛星の打ち上げに充てているのだ。