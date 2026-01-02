フェラーリ｢アマルフィ｣のステアリングが｢ちょっとスロー｣なビジネス的理由

私が好きなフェラーリに、最新の「アマルフィ」がある。

2025年7月に発表されたモデルで、19年に登場した「ローマ」の後継車だ。

ローマのパワーを上げて、足まわりに改良をほどこし、運転支援システムを充実させ、車名をリネームしたのがアマルフィ。実はビジネスの視点からも、アマルフィの存在は注目に値する。

近年フェラーリは、ラインナップの多様化に熱心に取り組んでいる。最右翼にあるのは、性能を追求した「849テスタロッサ」。その下に「296」シリーズを配置する。

一方で、12気筒をフロントに搭載した伝統的なGTともいえる「12チリンドリ」や、やはり12気筒の4ドア「プロサングエ」も重要な位置に置く。

さらに、乗りやすさを目指したモデルにも積極的。それが「ローマ・スパイダー」であり、今回の「アマルフィ」だ。

走りよりスタイル、だけれどそれがいい

アマルフィの路線の元をたどると、2009年の「カリフォルニア」にいきつく。そこから「カリフォルニアT」そして「ポルトフィーノM」へと変わってきた。

フェラーリのラインナップの中では、走りというよりスタイル優先のモデルのため、ピュアな心情を持つ乗り手からは、高い評価を得られていない。

私見では、しかし、十分楽しいモデルだった。

当時でいえば「F8トリブート」のような高性能フェラーリの陰に隠れがちだったが、ポルトフィーノMを乗りこなせるようになってから、より高性能なモデルへ移るのも悪くないと思っていた。

だから、私はローマにも同様の考えを抱いていた。アマルフィも同様だろうと、乗るのは､私にとって楽しみだった。

実際にアマルフィのドライブをしたのは、2025年12月。すぐに感じたのは、かなり乗りやすいということ。フェラーリに初めて乗る人でもすぐ慣れるだろう。