【2026年の半導体業界】グーグルがAI半導体を「内製化」／それでもエヌビディア「一強」は揺るがない／ジェンスン・フアンの自信／半導体メモリも争奪戦へ／パソコンを買うなら今？【2026年大予測】

▼週刊東洋経済「2026大予測 業界・企業編」（2026年1/10・1/17合併号）

https://amzn.to/4qucjo4

▼東洋経済オンライン「2026大予測 業界・企業編」

https://toyokeizai.net/list/member-features/6920681e905bd44f37000003

▼週刊東洋経済「2026大予測 株・マネー編」（2025年12/27・2026年1/3合併号）

https://amzn.to/4p24epf

▼東洋経済オンライン「2026大予測 株・マネー編」

https://toyokeizai.net/list/member-features/69206775905bd44f37000002

▼週刊東洋経済「2026大予測 政治・経済編」（2025年12/20号）

https://amzn.to/4p6OeCw

▼東洋経済オンライン「2026大予測 政治・経済編」

https://toyokeizai.net/list/member-features/69206715905bd44f37000000

AI半導体“王者”のエヌビディア。今なお旺盛な需要を満たし切れておらず、引き続き「一強」の様相が色濃い。一方、グーグルやアマゾンといったビッグテックも、半導体の内製化を進めている。今後の覇権争いはどうなるのか。また、AI半導体以外でも到来が見込まれる「争奪戦」の背景とは。そして、2026年の半導体市場全体の見通しは。石阪記者が解説する。

【タイムテーブル】

00:00 イントロ

00:41 本編スタート

01:03 本日の解説テーマ３つ

01:21 テーマ①エヌビディア「一強」は続く？

03:43 ジェンスン・フアンCEOの自信

04:25 テーマ②ビッグテック「内製化」のインパクト

08:32 自前半導体へシフトする時間軸

14:57 テーマ③AI半導体以外でも「争奪戦」

17:07 パソコンは今が買い時？

18:05 市場全体にAI需要の余波

21:34 半導体業界「2026年の見通し」は良好？

22:09 本日のまとめ

【出演者】

石阪 友貴（いしざか・ともき）

東洋経済 記者

▼記者の最新記事はこちら

https://toyokeizai.net/list/author/2740

井下 健悟（いのした・けんご）

東洋経済オンライン 動画編集長

撮影：革新スタジオTOKYO（滝祐夏・岡崎司・立松龍介）、田中険人

編集：株式会社クリーク・アンド・リバー社

サムネイル写真：石阪友貴

※動画内のデータは収録時点（2025年12月16日）のものです。

※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

-----------------------------------------------------------

◆東洋経済オンライン公式SNS

X(旧Twitter)： / https://twitter.com/Toyokeizai

TikTok： / https://www.tiktok.com/@toyokeizaionline

Instagram： / https://www.instagram.com/toyokeizaionline/#

◆東洋経済オンライン

https://toyokeizai.net/

------------------------------------------------------------

著者フォローすると、東洋経済オンラインYouTubeチャンネルさんの最新記事をメールでお知らせします。