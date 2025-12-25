【2026年の半導体業界】グーグルがAI半導体を「内製化」／それでもエヌビディア「一強」は揺るがない／ジェンスン・フアンの自信／半導体メモリも争奪戦へ／パソコンを買うなら今？【2026年大予測】
AI半導体“王者”のエヌビディア。今なお旺盛な需要を満たし切れておらず、引き続き「一強」の様相が色濃い。一方、グーグルやアマゾンといったビッグテックも、半導体の内製化を進めている。今後の覇権争いはどうなるのか。また、AI半導体以外でも到来が見込まれる「争奪戦」の背景とは。そして、2026年の半導体市場全体の見通しは。石阪記者が解説する。
【タイムテーブル】
00:00 イントロ
00:41 本編スタート
01:03 本日の解説テーマ３つ
01:21 テーマ①エヌビディア「一強」は続く？
03:43 ジェンスン・フアンCEOの自信
04:25 テーマ②ビッグテック「内製化」のインパクト
08:32 自前半導体へシフトする時間軸
14:57 テーマ③AI半導体以外でも「争奪戦」
17:07 パソコンは今が買い時？
18:05 市場全体にAI需要の余波
21:34 半導体業界「2026年の見通し」は良好？
22:09 本日のまとめ
【出演者】
石阪 友貴（いしざか・ともき）
東洋経済 記者
▼記者の最新記事はこちら
https://toyokeizai.net/list/author/2740
井下 健悟（いのした・けんご）
東洋経済オンライン 動画編集長
撮影：革新スタジオTOKYO（滝祐夏・岡崎司・立松龍介）、田中険人
編集：株式会社クリーク・アンド・リバー社
サムネイル写真：石阪友貴
※動画内のデータは収録時点（2025年12月16日）のものです。
※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。
