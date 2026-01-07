｢集中できないのは､あなたの意志が弱いからではない｣東大合格者が語る｢やる気が出ない人｣がまずするべきこと

受験が近づくにつれ、さまざまな不安や焦りを抱える受験生や親は多いと思います。それらを解消するためにはどうしたらよいのか。

勉強をしようと思っても集中できない

【質問】

小さいときからずっと、勉強をしようと思ってもなかなか集中することができず、気が付くとスマホをいじっていたりゲームをしてしまっている状態が続いています。高校1年生になって、そろそろやばいと思っているのですが、なかなか勉強するときにやる気が出ません。どうすればいいでしょうか？［高校1年生女子］

西岡氏の回答

まずやってほしいのは、「勉強する前に机を片づけること」です。

どんな人でも、いきなり「気合を入れろ」とか「やる気を出せ」と言われてできる人はいません。それができたら誰も苦労しませんよね。

なので、最初にやるべきことは、やる気を出すことではなく、やる気が出る環境を作ることです。

特におすすめなのが、勉強机の上をしっかりと整えることです。机の上に教科書やノート、筆記用具がきちんと並んでいると、それだけで「まあ、やるか」という気分になりやすくなります。

逆に、勉強のやる気がなかなか出ない人の机を見てみると、だいたい共通点があります。漫画がすぐ手に取れる場所に置いてあったり、引き出しの中にゲームが入っていたり、スマホが視界に入る位置に置いてあったり。

そして、「ちょっとだけ」のつもりが、気づいたら30分、1時間……なんてことになってしまっている場合が多いです。