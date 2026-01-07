｢集中できないのは､あなたの意志が弱いからではない｣東大合格者が語る｢やる気が出ない人｣がまずするべきこと

✎ 1〜 ✎ 36 ✎ 37 ✎ 38 ✎ 39
西岡 壱誠 : ドラゴン桜2編集担当
2026/01/07 8:30
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
汚い机
勉強をしようと思っても集中できず、気が付くとスマホをいじったりゲームをしたりしてしまいます（写真：yukiotoko / PIXTA）
受験が近づくにつれ、さまざまな不安や焦りを抱える受験生や親は多いと思います。それらを解消するためにはどうしたらよいのか。
偏差値35から東大合格を果たした漫画『ドラゴン桜2』（講談社）編集担当の西岡壱誠氏が率いるカルペ・ディエムのメンバーが、数多くの受験生を指導した経験を基にした解決策を伝授する年末年始の特別連載「現役東大生が解決！受験お悩み相談室」。昨年大好評だった本連載を今年もお送りします。【連載第38回】の本稿では、「集中できない」という高校生の質問に西岡氏が答えます。
著者フォローをすると、連載の新しい記事が公開されたときにお知らせメールが届きます。

勉強をしようと思っても集中できない

【質問】
小さいときからずっと、勉強をしようと思ってもなかなか集中することができず、気が付くとスマホをいじっていたりゲームをしてしまっている状態が続いています。高校1年生になって、そろそろやばいと思っているのですが、なかなか勉強するときにやる気が出ません。どうすればいいでしょうか？［高校1年生女子］

西岡氏の回答

連載の記事一覧はこちら

まずやってほしいのは、「勉強する前に机を片づけること」です。

どんな人でも、いきなり「気合を入れろ」とか「やる気を出せ」と言われてできる人はいません。それができたら誰も苦労しませんよね。

なので、最初にやるべきことは、やる気を出すことではなく、やる気が出る環境を作ることです。

特におすすめなのが、勉強机の上をしっかりと整えることです。机の上に教科書やノート、筆記用具がきちんと並んでいると、それだけで「まあ、やるか」という気分になりやすくなります。

逆に、勉強のやる気がなかなか出ない人の机を見てみると、だいたい共通点があります。漫画がすぐ手に取れる場所に置いてあったり、引き出しの中にゲームが入っていたり、スマホが視界に入る位置に置いてあったり。

そして、「ちょっとだけ」のつもりが、気づいたら30分、1時間……なんてことになってしまっている場合が多いです。

次ページ集中できないのは、あなたの意志が弱いからではない
関連記事
特集一覧
2026年大予測③業界・企業編
新着あり
AIインフラ異変
新着あり
ゼネコン大再編
新着あり
検証ニデック 永守イズムが招いた蹉跌
新着あり
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
キャリア・教育の人気記事