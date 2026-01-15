佐藤優氏が指南｢45歳で変わること･変えること｣――人生後半"引き算の時間"に備える｢9つのマトリクス｣による人生の仕分け方

私たちは日々の忙しさの中で、自分の「残り時間」を振り返る余裕がなくなっています。しかし、人生の残り時間は刻一刻と減っていきます。

若くて元気なうちは、この当たり前のことを意識することが難しい。時間が無限に続くような幻想を持ちがちです。ですが、年を取って体が思うように動かなくなったりすると、自分の時間が有限であることに直面します。

そのときになって残り時間の少なさに愕然としたり、時間の使い方を改めて考えるようになるのです。

45歳で変わる時間の質と使い方

人生の目的や自分の役割、使命を考えるうえで、「年齢」という概念もぜひ意識してみてほしいと思います。

私は長い人生の時間を俯瞰して見た時、45歳くらいから時間の質が変わるように考えます。簡単にいうと、45歳までは「足し算の時間」がベースで、45歳以降は「引き算の時間」がベースになります。

「足し算の時間」とは自分の中にいろんなものを吸収し、ため込んでいく時間です。例えば会社で仕事をする場合を考えてみましょう。