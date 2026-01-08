｢大病で死を意識｣佐藤優氏が説く"残りの時間の使い方"――忙殺された時間から｢自分のための時間｣を取り戻すための知恵

時間が永遠に続くという幻想

残念ながら、すべての生ある存在は有限な時間しか持ち合わせていません。ただ、若くて元気なうちはなかなかこの当たり前のことを意識することが難しい。時間があたかも無限に続くような幻想を持ちがちです。

ですが、年を取って体が思うように動かなくなったり、病気をしたりすると初めて、自分の時間が有限であること、すなわち現実に直面します。その時になって残り時間の少なさに愕然としたり、時間の使い方を改めて考えるようになります。