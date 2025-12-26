｢え､いつの間にクリスマス終わった？｣｢年越しそばだけあればいいでしょ…｣ 2025年は《もっとも盛り上がらない年末年始》になりそうなワケ

12月24日・25日の天気は、クリスマスを楽しみたい人々にとっての“涙雨”というムードがありました。

ただ、事前に「“予定なし”が54％で過去最高水準」「市場規模は2年前から約3分の2に」（インテージ調べ）というアンケート結果が報じられるなど、そもそも盛り上がっていなかったのかもしれません。

テレビのクリスマス特番がほぼ消滅状態だっただけでなく、ネットニュースでも特筆するべきものはなし。外を歩いていても、「クリスマスセールに行くことやクリスマスソングを聴く機会、クリスマスツリーをライトアップする家などが減ったのではないか」と感じました。

家に帰ってネットを開くと、「当日までクリスマスって気づかなかった」というニュアンスの声も散見されるなど、人々の変化を感じさせられます。

インフレでもお年玉は増やさない

しかし、これはクリスマスに限った話ではないでしょう。

「年賀状の送付をやめた企業は58.1％。前年から8.7％増加で年賀状じまい加速」（帝国データバンク調べ）

「お歳暮・お中元は2017年から18.1％減」（ハルメク 生きかた上手研究所調べ）

「大掃除実施率は51.1％で過去最低」（ダスキン調べ）

「『インフレでもお年玉は増やさない』が8割。『お年玉支出は負担に感じる』が6割」（レガシーフォース調べ）

これらのアンケート結果が報じられているように、年末年始の風習全体でトーンダウンを感じさせられます。