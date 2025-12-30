日本が"唯一の例外"…。『アバター』最新作が"世界で好調"！なのに｢日本では出足が鈍い｣背景。世界歴代1位＆3位シリーズは洋画不況を覆すか

世界で最もヒットしている映画『アバター』の最新作『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』が、12月19日より公開された。

シリーズ1作目『アバター』（2009年）は全世界興収29.2億ドルで世界歴代興行収入ランキング1位、2作目『アバター：ウェイ・オブ・ウォーター』（2022年）は同23.4億ドルで同3位。3作目となる最新作もそこまでの域に達するかが世界的に注目されている。

一方、邦画が圧倒的に強い日本市場では、本シリーズは誰もが楽しみにする大人気タイトルというわけではない。『アバター』は興収159億円の大ヒットで国内歴代興収ランキング15位（国内歴代洋画実写4位）に入ったが、続く『アバター：ウェイ・オブ・ウォーター』は興収43.1億円となり、同100位圏外。

洋画不況が叫ばれるなか、世界最大ヒットシリーズ最新作が、国内でどこまでのヒットになるかは、この先の洋画興行の流れを占う意味でも注目されている。

※この先、一部ネタバレを含みます。

“惑星の先住民族”と“地球からの侵略者”の攻防

『アバター』シリーズの物語の舞台は、宇宙の果ての惑星パンドラ。地球から資源を求めてパンドラに到達した人間たちは、先住民族ナヴィと人間のDNAを組み合わせた肉体・アバターを作ることで、この星での活動を可能にし、貴重な資源を手にしようとする。

1作目では、パンドラに降り立った主人公のジェイクが、環境を破壊しナヴィの生命を脅かす任務に疑問を抱き、ナヴィとともに地球人と戦うことになる。

地球側の傭兵部隊の隊長・クオリッチは、ジェイクとの戦いに敗れて絶命。戦いの後、地球人は一部を残してパンドラを去り、ジェイクは人間の体を捨てナヴィとして新たな生を受け、ナヴィの族長の娘・ネイティリと一緒になる。