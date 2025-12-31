｢英語に翻訳し､世界に発信｣ 朝ドラ｢ばけばけ｣小泉八雲が怪談『水飴を買う女』に付け足した1行

NHKの連続テレビ小説「ばけばけ」が注目を集めている。明治時代の作家・小泉八雲（パトリック・ラフカディオ・ハーン）の妻・小泉セツをモデルにした物語である。ギリシャに生まれて、アイルランドで幼少時代を過ごしたラフカディオ・ハーンが日本に渡ったのは、40歳のとき。翌年に小泉セツと結婚し、46歳で日本国籍を取得。小泉八雲として第2の人生を送った。「耳なし芳一」などの『怪談』で知られる小泉八雲と、その妻の小泉セツは、どんな生涯を送ったのか。『大器晩成列伝 遅咲きの人生には共通点があった！』の著者で偉人研究家の真山知幸氏が解説する。

「怪談」が2人の距離を縮めた

朝ドラ「ばけばけ」の2人がどうなるのかわからなくなってきた――。そう感じた視聴者も多かったことだろう。

ヘブン先生（演：トミー・バストウ）のもとで女中として働くことになった、松野トキ（演：髙石あかり）。コミュニケーションもとれずに手探り状態で女中の仕事を始めたものの、ミスを連発してしまう。

ヘブン先生も執筆中に物音を立てられるのを嫌い、何かと癇癪を起こしては、トキの行動に苛立った。

ヘブン先生のモデルであるラフカディオ・ハーンも、騒音には敏感だったようだ。