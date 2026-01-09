《日本人が見たミャンマー軍事クーデター後のリアル》激しさ増すデモと容赦なき弾圧。｢どうか無事に｣の思いも虚しく､19歳女性が頭を撃たれ…

2021年2月にミャンマーで軍事クーデターが起きてから、人々は民主主義と自由を奪われた。最初は徹底した非暴力で抵抗を示した市民だったが、無慈悲なことに、軍はそんな市民たちを虐殺し始める──。

当たり前に続くと信じていた日常が根底から覆されたとき、人々は何を語り、どう行動したのか。自由や人権を奪われた人々は、何を恐れ、何を信じたのか。今回は、クーデター後にデモが始まってから、弾圧が始まり19歳の女性が撃たれてしまうまでの克明な記録をお伝えする。

デモ開始。3本指とクラクションでつながる市民

2021年2月8日、クーデター後、初めての週末。何かが起きる、と誰もが予感していた。友人は当初「抗議運動はできない」と言っていたが、人々の怒りは膨張し続けており、鍋を叩くだけで終わるはずはなかった。

土曜の朝10時頃、あちこちから情報が入り始めた。「デモが始まった」「ヤンゴン北部から群衆が南下している」「警察の護送車が走っている」いよいよ始まったか。どうか血が流れませんように……。

祈るような気持ちで、さらなる情報を検索しようとしていたとき、突如インターネットが途絶えた。またか！ おそらく市民の間で情報が拡散され、運動が拡大するのを、軍が阻止しようとしているのだろう。

こうなると自宅にテレビがない私は、まったく情報にアクセスできなくなる。夕方には電話も使えなくなり、外部との連絡手段は完全に絶たれた。かつての軍政下で、ミャンマーの人々はこうして一方的に、いろんなものを奪われてきたのだ。体験して初めてわかる不条理に、唇を嚙み締める。