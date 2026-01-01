築80年弱でずっと現役！日本最古の団地が移住者向けの入居募集を開始。まだまだ使える団地のすごさを見てきた

静岡県静岡市に1948年に設計・施工された日本最古の鉄筋コンクリート造の羽衣団地がある。

4階建て2棟、総戸数48戸で築76年。もうすぐ80年を迎えるが、同年代の団地がこれまでに次々に取り壊されていく中、ずっと現役だったうえに、25年には一部の空き部屋を改修、移住希望者への長期お試し住宅として活用されることになった。

これだけの古さにもかかわらず、耐震性もあり、コンクリートの強度も十二分という、驚異の最高齢団地を見てきた。

ずっと現役！

日本で現存する最古の団地は48型と呼ばれる5棟。戦後復興期の公営住宅は建設院建築局住宅建設課が作成した標準設計に則って建設されており、設計年度を称した型式で呼ばれている。48型は1948年設計という意味だ。

もっとも古いのは47型の東京都営高輪アパートだが、これは90年に建替えられて現存していない。そのため、現存最古は48型なのだが、そのうちの2棟は、49年3月に竣工した静岡市営羽衣団地である。

羽衣団地がすごいのは他の団地が一時的に使用中止になったり、廃止、解体の案が出ている中、ずっと現役で使われてきており、2025年には移住希望者向けの長期お試し住宅として新たに入居者を募集しているということ。

このままいくと80年はおろか、100年を超えて使い続けられる、日本のRC住宅としては超長寿命住宅になる可能性がある。

建設された1949年は戦後の復興期で住宅が足りていないのはもちろん、コンクリートも鉄筋も足りていなかった時代である。しかも、地方にはそもそもコンクリートを打設する技術を持つ事業者も少なかったという。