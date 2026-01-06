｢本当に返していけるのか？｣→｢わずか5年で完済！｣ 就職と同時に200万円の借金を背負った22歳女性､それでも"余裕を持って返せた"ワケ
「27歳で全額返済することができただけではなく、その時点ですでに貯金も200万円以上、貯まっていました」
神奈川県の設計事務所で働く中川知奈さん（仮名・34歳）は、本来であれば30代半ば〜40代まで返済が続くとされる奨学金を、卒業後およそ5年で繰り上げ返済した。
「返済義務に追われる期間をなるべく短くするため、進路選択の段階から周到な計画を立てたことが功を奏しました」
現在は育児休業中で、10月に出産したばかり。今では奨学金の存在すら、すでに「過去のこと」となっている。
「奨学金は、借りてよかったと思っています。もし借りていなければ、今の自分はいなかったでしょう。『将来こうなりたい』という自分の姿を、今まさに実現できているのは、奨学金のおかげです。もちろん借りるときはプレッシャーもありましたが、結果的には『正解だった』と思っています」
スピード返済を可能にした中川さんは、どのような学生生活を送っていたのだろうか？ まずは、奨学金を借りるまでの経緯をたどってみたい。
工業高校から「職業能力開発大学校」に進学
富山県出身の中川さんは、3人きょうだいの長女。父親は長距離トラックの運転手、母親は扶養の範囲内でパート勤務。いわゆる「ごく普通の家庭」で育った。祖父母も他界しており、経済的な支援は望めなかった。
