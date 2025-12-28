不倫→離婚でも｢子育てで協力｣できる人がいる意外な理由 ｢共同養育｣がなかなかうまくいかない親の特徴は？

家事や育児、介護などの分担をめぐって、家族間で言い争いが増えて、一緒にいて心地よい存在だったはずの家族が、いつのまにか「つかれる存在」になってしまった……そんな話を聞くことがよくあります。

どうして自分の不満が家族に伝わらないの? どうしたら「つかれない家族」になれるの？ そんなふうに「つかれる家族」と「つかれない家族」を考察するこの連載。

「つかれる家族」の行き着く形のひとつが「別居・離婚」ですが、今回は別居・離婚後の共同養育をサポートする一般社団法人「りむすび」の代表・しばはし聡子さんのインタビュー第2弾です。共同養育がうまくいかない親の共通点とは？

「共同親権」誰でもなれるわけではない