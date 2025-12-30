Netflixでさえ｢正直､ノーマークだった｣…　主演･岡田准一『イクサガミ』が"北米の批評家賞"ノミネートの衝撃

Netflix、Amazon プライム・ビデオ、Huluなど、気づけば世の中にあふれているネット動画配信サービス。時流に乗って利用してみたいけれど、「何を見たらいいかわからない」「配信のオリジナル番組は本当に面白いの？」という読者も多いのではないでしょうか。本記事ではそんな迷える読者のために、テレビ業界に詳しい長谷川朋子氏が「今見るべきネット動画」とその魅力を解説します。

日本純度ほぼ100％の時代劇が、北米の批評家に選ばれる日が来ました。

岡田准一さんが主演・プロデューサー・アクションプランナーを務め、藤井道人さんが監督したNetflixシリーズ『イクサガミ』が、北米の映画・テレビ批評家賞のCritics Choice Awardsにノミネートされたことがわかりました。しかも、日本作品としては初。ジャンルは、侍バトルロワイヤルです。

世界トップ獲得、シーズン2の制作決定

『イクサガミ』は11月13日の配信開始直後から大きな反響を呼び、Netflix週間グローバルTOP10（非英語シリーズ）で1位を獲得しています。世界88の国と地域で週間TOP10入りを果たし、日本国内でも4週連続で週間1位を記録しました。

数字だけを見れば、グローバルヒット作と呼んで差し支えない成績です。この熱狂を受け、Netflixは12月19日にシーズン2の制作決定を発表したところ。ただし、今回注目したいのは、視聴数やランキングそのものではありません。「どこで、誰に評価されたか」です。

『イクサガミ』は、直木賞作家の今村翔吾による同名ベストセラー小説シリーズが原作の、明治維新前後を舞台にした作品です。日本社会が大きく揺れ動く時代に、莫大な賞金を巡り、剣客たちが「蠱毒（こどく）」と呼ばれるバトルロワイヤルに身を投じていきます。

本作の軸は単なる勝ち残りゲームにとどまりません。旧来の価値観が崩れ、新しい秩序が生まれつつある時代背景のなかで、人は何を信じ、どう選択するのか。その問いが、アクションと並走する形で描かれているのです。