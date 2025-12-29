【ニスモが培った経験とブランド価値の再定義と海外展開】日産が第2世代｢GT-R｣を核としたレストア＆レストモッド事業を強化する意図

小川 フミオ : モータージャーナリスト
2025/12/29 10:15
著者フォロー
NISMO（ニスモ）やAUTECH（オーテック）などのブランドを展開し、日産車の部品設計・製造・販売・セッティングを行っている日産モータースポーツ＆カスタマイズ。2022年4月にオーテックジャパンと統合し、新会社として日産モータースポーツ＆カスタマイズを設立（写真：筆者撮影）

ひと粒で二度おいしいってお菓子のコマーシャルがあった。自動車でもそんなビジネスがある。

旧車のレストレーション（いわゆるレストアと呼ばれる車両の復元作業）がそれ。とくに欧米の自動車メーカーは熱心に取り組んでいる。

日本のメーカーもそこに注目している。

日産自動車と日産モータースポーツ＆カスタマイズ株式会社（以下・NMC）が好例。同社では2025年12月に「GT-R」などを対象にした事業計画拡充を発表した。

【写真】ニスモブランドでのレストア＆レストモッド、さらにチューンナップ事業の拡大を進める日産モータースポーツ＆カスタマイズ（11枚）

自動車メーカーが取り組むレストア事業とは

いわゆる旧車ビジネスとして、私が最初に取材したのは、1990年代の英国「ブリティッシュ・モーターインダストリー・ヘリティッジトラスト」。ローバーやオースチンやトライアンフといった英国ブランドの旧車の認定（正しく修理されている証明）や、レストレーションを行っている。

私がずっと憧れている「ローバーP5クーペ」（1962ー73年）も、きれいな状態の車両が何台もあったので嬉しくなった。販売もしていると聞いたが、たとえコストをかけて英国から日本に持ち込んでも「補修部品の入手とかいろいろ手がかかる」と知り合いの英国車専門のメカニックに諭されて断念したものだ。

ジャガーやランドローバーやレンジローバーには「ジャガー・ヘリティッジトラスト（ジャガー・クラシック）」があり、フルレストアした車両を保証つきで販売もしている。

