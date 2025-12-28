錦糸町にぽっかり現れた｢異空間｣…！ 《 すみだフードホール》で味わう"下町の本気グルメ" ｢名店の味｣を気軽に楽しめて最高だった

フードコート愛好家の鬼頭勇大さんが、さまざまな街のフードコートを訪れる本連載。

今回は、東京・錦糸町の「オリチカ FOOD COURT」「Food palette」「すみだFood Hall」を訪問する。

ファミリー層を中心に居住地として人気の錦糸町

東京都・墨田区に位置する錦糸町。JR総武線と、東京メトロ半蔵門線が乗り入れる錦糸町駅を中心に、近隣には大きめの公園に加え、再開発が進んで多くの商業施設が立ち並ぶ。

その分、フードコートも充実していて楽しい街である。東京スカイツリーのお膝元でもあり、近年人気が高まっている東京東部エリアの中でも、ファミリー層を中心に居住地として人気を博しているようだ。

フードコートが充実している錦糸町駅周辺だが、北口を出ると謎のオブジェがお出迎えしてくれる。錦糸町を訪れたことのある人なら、きっと目にしたことがあるはずだ。

とにかくでかい、黄金色系のわっか的なオブジェで、来るたびに「何だろうこれは」と思いつつ、そのままやり過ごしていた。この機会に調べてみると、その名は「ECHO」。

まったく連想しなかったが「ヘ音記号」をモチーフにしたデザインらしい。加えて、オブジェがつり下がっているワイヤーは五線譜をイメージしているのだとか。

そのまま北口近辺を歩いていると、すぐ錦糸公園に突き当たる。大きな商業施設が何個も立ち並ぶ駅から近くに、こんなに立派な公園があるのはうらやましい限りだ。錦糸町付近に住む人にとって、文字通りのオアシスなのだろう。子連れを中心に、ベンチに腰掛けてのんびりと過ごしている人が多かった。