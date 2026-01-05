｢経営陣vs現場｣の二元論が広がる組織は危うい。抜け出すための科学的一手

堀田 創 : Hajime Institute／株式会社シナモン創業者
2026/01/05 11:30
人々の分裂・分断、人型アイコンの集団
一見シンプルで納得しやすい二元論は一時的な結束を生むが……（写真：CG-BOX／PIXTA）
「なぜ、あなたのマネジメントは罰ゲームなのか」
多くのミドルマネジメントが「罰ゲーム」のような疲弊感に苛まれている。よかれと思ったことが裏目に出る。矛盾した要求の板挟みになり、身動きが取れなくなる。部下の「ちょっとご相談いいですか」という声に、「また仕事が増える」と一瞬身構えてしまう自分に気づき、自己嫌悪に陥る。
「長く続いた疲弊は、やり方を変えれば、終わらせることができるのです」――。話題の新刊『マネジメントの原点――協働するチームを作るためのたった1つの原則』では、連続起業家×AI研究者×投資家の堀田創氏による「マネジメントの負担を軽くする科学的方法論」を紹介している。本書に掲載された生々しい事実から、今回はスピード感と現場の納得感を両立する方法について解説する。

わかりやすいストーリーがチームを殺す

多くのリーダーが陥るのが、わかりやすいストーリーの罠です。

「経営陣vs現場」「変化こそ正義」といった、一見シンプルで納得しやすい二元論。これらは一時的な結束を生む一方で、そこから外れたメンバーに「どうせ言っても変わらない」という学習性無力感を与え、不平不満を水面下に沈殿させます。物語が美化され、論理だけで塗り固められるほど、生身の人間としての本音は居場所を失っていくのです。

なぜ、立派な物語が響かないのか。認知科学的に見れば、主語が曖昧な「べき論」のメッセージは受け手の自律性を奪い、活力を低下させることが示されています。ここで必要なのは、理想のリーダーという仮面を脱ぎ、自分勝手なわがままを語ることです。

