｢AI割合を増やすって…｣｢得意先から切られた…｣　フリーに憧れる彼女が絶句した独立の"厳しい現実"　漫画｢真面目なマジメな真締くん｣50話

『真面目なマジメな真締くん』©まるいがんも／コルク
真面目で仕事はできるものの、“何かがどうしようもなくズレている”若手社員、真締真一（まじめ・しんいち）。
その教育係に任命された先輩の柔木美和（やわらき・みわ）は、彼に何かと翻弄される毎日を送っています。
まるいがんもさんによるマンガ『真面目なマジメな真締くん』をお届けします
真締くんはその生真面目すぎる性格が転じ、突拍子もない失敗をしそうになり、柔木さんらをヒヤヒヤさせますが、そんな彼がときおり垣間見せるキラリと光る一面もあって――。
そんな2人のちょっと笑えるお仕事奮闘記。まるいがんもさんの新作マンガ『真面目なマジメな真締くん』よりお届けします。
まるいがんも / Maruiganmo
XやnoteなどSNSにコミックエッセイや創作マンガを投稿。書籍のイラスト、コミカライズも担当。近著に、「まんが あなたもできる！公民連携のまちづくり」「メンタルヘルス大国アメリカで実証された心がモヤらない練習」。「真面目なマジメな真締くん」電子書籍シリーズはこちら。X：@kenihare、note
