｢献身的なリーダー｣は実は無責任？思考停止の組織を劇的に変える3つの具体策

堀田 創 : Hajime Institute／株式会社シナモン創業者
2025/12/29 11:30
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
ビジネスのチーム
献身的なリーダーがハマりがちな罠とは（写真：Moto／PIXTA）
「なぜ、あなたのマネジメントは罰ゲームなのか」
多くのミドルマネジメントが「罰ゲーム」のような疲弊感に苛まれている。よかれと思ったことが裏目に出る。矛盾した要求の板挟みになり、身動きが取れなくなる。部下の「ちょっとご相談いいですか」という声に、「また仕事が増える」と一瞬身構えてしまう自分に気づき、自己嫌悪に陥る。
「長く続いた疲弊は、やり方を変えれば、終わらせることができるのです」――。話題の新刊『マネジメントの原点――協働するチームを作るためのたった1つの原則』では、連続起業家×AI研究者×投資家の堀田創氏による「マネジメントの負担を軽くする科学的方法論」を紹介している。本書に掲載された生々しい事実から、今回は「献身的リーダーが実は無責任である理由」について紹介する。

自己犠牲は衝突を避けるための自己防衛である

マネジメントの原点: 協働するチームを作るためのたった1つの原則
『マネジメントの原点――協働するチームを作るためのたった1つの原則』（書影をクリックすると、アマゾンのサイトにジャンプします。紙版はこちら、電子版はこちら。楽天サイトの紙版はこちら、電子版はこちら

リーダーの過度な自己犠牲は、組織心理学において「サクリファイス・シンドローム（犠牲症候群）」と呼ばれ、燃え尽きと組織のエネルギー枯渇を招くリスク行動として知られています。

さらに衝撃的な事実は、この献身がリーダーによる二重の責任放棄であるという点です。

・教育責任の放棄：部下に判断や成長の機会を与えない。

・管理責任の放棄：仕組みを改善せず、問題を構造化することを止める。

なぜ、献身的なリーダーほどこの罠にハマるのでしょうか。その根底には、部下に厳しい要求をしたり、反対意見と向き合ったりする衝突のストレスを避けたいという「自己防衛」の心理が潜んでいます。短期的な面倒を省く選択が、結果として組織全体の当事者意識を壊しているのです。

次ページ長時間労働は「成果」ではなく「コスト」である
関連記事
特集一覧
2026年大予測②株・マネー編
新着あり
2026年大予測③業界・企業編
新着あり
商社大異変
新着あり
金融新秩序　ステーブルコインの衝撃
新着あり
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
キャリア・教育の人気記事