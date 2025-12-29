｢献身的なリーダー｣は実は無責任？思考停止の組織を劇的に変える3つの具体策

献身的なリーダーがハマりがちな罠とは（写真：Moto／PIXTA）
「なぜ、あなたのマネジメントは罰ゲームなのか」
多くのミドルマネジメントが「罰ゲーム」のような疲弊感に苛まれている。よかれと思ったことが裏目に出る。矛盾した要求の板挟みになり、身動きが取れなくなる。部下の「ちょっとご相談いいですか」という声に、「また仕事が増える」と一瞬身構えてしまう自分に気づき、自己嫌悪に陥る。
「長く続いた疲弊は、やり方を変えれば、終わらせることができるのです」――。話題の新刊『マネジメントの原点――協働するチームを作るためのたった1つの原則
』では、連続起業家×AI研究者×投資家の堀田創氏による「マネジメントの負担を軽くする科学的方法論」を紹介している。本書に掲載された生々しい事実から、今回は「献身的リーダーが実は無責任である理由」について紹介する。
自己犠牲は衝突を避けるための自己防衛である
リーダーの過度な自己犠牲は、組織心理学において「サクリファイス・シンドローム（犠牲症候群）」と呼ばれ、燃え尽きと組織のエネルギー枯渇を招くリスク行動として知られています。
さらに衝撃的な事実は、この献身がリーダーによる二重の責任放棄であるという点です。
・教育責任の放棄：部下に判断や成長の機会を与えない。
・管理責任の放棄：仕組みを改善せず、問題を構造化することを止める。
なぜ、献身的なリーダーほどこの罠にハマるのでしょうか。その根底には、部下に厳しい要求をしたり、反対意見と向き合ったりする衝突のストレスを避けたいという「自己防衛」の心理が潜んでいます。短期的な面倒を省く選択が、結果として組織全体の当事者意識を壊しているのです。