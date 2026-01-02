なぜ女性だけが家事で消耗するのか――｢家事の呪い｣誕生史､正体を知って呪いを解く

2026年が始まった。年の始まりは生活を見直す好機。この機会に、家事のやり方も見直してはどうだろう。

「家事の呪い」を解くムーブメントが10年近く続き、簡略化あるいは家族でシェアするようになった人も多いが、女性が家事の大半を担う家庭や、自らやるべき家事のハードルを上げてしまう人もまだ多い。

女性に家事責任を押しつける「家事の呪い」の多くが生まれたのは、会社員とその妻が作る核家族という現代の一般的なライフスタイルが誕生した時期である。その符合には家事の負担と深い関係がある。そこで今回は、家事の呪いの誕生史をたどり、その正体を明らかにしつつ、呪いを解く試みをしたい。

「家事の呪い」はなぜ生まれたのか

産業革命によって資本主義体制が確立し、サラリーマンと主婦の核家族という中流層が誕生したのは、大正時代から昭和初期にかけて。新しい階層の新しい役割「主婦」となった女性たちは、「伝統」という枕詞つきで呪いを受けた。主婦は、夫が「主人」としてのプライドを満たし、家で快適に「休める」よう家事を背負わされる。

当時の一般家庭には、まだ家電がない。また、兵士予備軍をつくる多産が奨励されていて子どもが多い分、家事が非常に多かった。中流家庭では住み込みの女中を雇い、子どもたちも家事を手伝うことが珍しくなかった。

この時代の代表的な呪いは、良妻賢母になることだ。江戸時代まで子育ての権利すらなかった女性は、良妻賢母教育を行う女学校へ進学できるようになる。

職場に長時間拘束される父親からは育児責任を切り離す一方、家に残される母親に育児責任を背負わせる。また、1910年代後半から「母性」という言葉が使われ始め、中流家庭の母親たちの間で教育熱が過熱。「母の手ひとつで」という言葉も流行した。

母親の育児責任の呪いは、自民党の政策で1960年代に急拡大する「三歳児神話」の源流となる。サラリーマン世帯が急拡大し、社会の主流になった時期だ。この神話は98年度の『厚生白書』で否定されたが、今も呪いの効力は残っている。