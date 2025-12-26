｢汚すぎる｣｢食べ物を粗末にしてる｣と批判の声が…。大食い系YouTuberに｢食べ物を吐いた｣疑惑が浮上→活動休止。ここまで燃えた理由とは？

大食い系YouTuberに「食べ物を吐いていたのでは」という疑惑が浮上した。このシーンは現在カットされているが、SNS上で拡散されている編集前の動画では、確かに口の中から何かを出しているような様子が記録されている。

これにより炎上したYouTuberは、動画公開を休止すると発表した。しかしながら、その説明で「吐いた疑惑」について触れていないことから、さらなるバッシングを浴びている。そこで今回は、「食べ物粗末系」の問題点と、ファン心理について考えた。

疑惑のシーンは、現在カットされている

「吐いた疑惑」が浮かんでいるのは、香川県出身で韓国在住という「とぎもち」さんだ。

2025年12月21日に投稿された動画では、ハットグ（韓国風のアメリカンドッグ）を食べる動画を公開していたが、その一部に「実際には食べていないのでは」と疑われかねないシーンがあったとされる。

SNS上では、当時公開されていた動画の切り抜きが拡散している。そこでは、4本目のハットグを食べている途中、おもむろにテーブルの下に顔を動かし、口から何かを吐き出している様子が映されていた。現在このシーンは、YouTube動画に載っていない。