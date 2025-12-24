【2026年の日本株相場】2年以内に日経平均10万円台も？／株高のカギは「衆院解散」／日銀の「利上げ」は悪材料／AIバブルの崩壊はいつ？【2026年大予測】
高市政権やAI・半導体関連への期待感などから急上昇した日経平均株価は5万円前後で推移を続ける。2026年の日本株にさらなる上昇余地はあるのか。また、日本株のリスクシナリオは。大和証券の木野内栄治氏に聞いた。
【タイムテーブル】
00:00 イントロ
00:42 本編スタート
01:52 本日のテーマ3つ
02:10 テーマ①日本株の上昇余地は？
05:39 衆院解散で株高に？
09:13 日銀利上げの影響
15:29 テーマ②2026年のリスクシナリオ
24:11 AI相場の長期予測
27:08 テーマ③日経平均10万円超えはいつ？
【出演者】
木野内栄治（きのうち・えいじ）
大和証券 チーフテクニカルアナリスト兼ストラテジスト（テーマリサーチ担当）
1988年大和証券に入社。2012年度高橋亀吉記念賞優秀賞受賞。共著に『高圧経済とは何か』（金融財政事情研究会）等。会社四季報オンラインのプレミアム会員向け連載「週刊テクニカル予報」が人気。
伊藤退助（いとう・たいすけ）
四季報オンライン編集部
※本動画の内容は投資勧誘や投資アドバイスを目的としたものではありません。
投資を行う際の最終的な意思決定は、ご自身の判断で行うようにお願いいたします。
撮影：田中険人・秋葉俊祐
編集：田中険人
サムネイル写真：Yuichiro Chino（gettyimages）
※動画内のデータは収録時点（2025年12月17日）のものです。
※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。
