｢北朝鮮が"30m先"に｣→銃を持った兵士にサビだらけの廃船､高層マンション､洗濯物…国境都市への7万円旅で見た北朝鮮の｢意外な日常｣

佐藤 大輝 : 肉体派ライター・ウーバー配達員ライター
2025/12/26 7:00
北朝鮮
北朝鮮が30m先に……筆者が見た「衝撃的な光景」（筆者撮影）
この記事の画像を見る(24枚)

北朝鮮との国境沿いにある中国の丹東市では、街中のあちらこちらで北朝鮮のお土産が売られている。北朝鮮産のお酒やお菓子、記念切手や記念通貨……。店舗前に北朝鮮の国旗が掲げられている店も少なくない。

商品棚
両サイドの棚にある9割以上の商品が、すべて北朝鮮産のお菓子（筆者撮影）

アメリカ軍に破壊された「断橋」から見えた北朝鮮の景色

私は2025年12月15～19日まで、一人旅で中国を訪れた。

前編記事：日中便｢減便｣→移動20時間で中国へ…"関係悪化"のさなかの中国で見た｢日本人への空気感｣と｢北朝鮮との国境都市｣の実像

北朝鮮との国境にある丹東市には3日間ほど滞在した。丹東市に到着したのは旅の2日目の午後8時過ぎだ。初日は少しだけ市内観光をした後、1泊3000円のホテルで爆睡。翌日は市内を1時間ほどブラブラ歩いてから、中国と北朝鮮との国境沿いの川を目指した。

中国と北朝鮮を結んでいる橋（道路と鉄道の併用橋）の隣には、朝鮮戦争中にアメリカ軍がB29爆撃機などで破壊した「断橋」が保存されている。現在は展望台として利用されており、破壊された箇所の近くまで歩いて行くことができる。私は620円のチケットを購入。北朝鮮側に向かって断橋を突き進んだ。

