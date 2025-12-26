｢北朝鮮が"30m先"に｣→銃を持った兵士にサビだらけの廃船､高層マンション､洗濯物…国境都市への7万円旅で見た北朝鮮の｢意外な日常｣

北朝鮮との国境沿いにある中国の丹東市では、街中のあちらこちらで北朝鮮のお土産が売られている。北朝鮮産のお酒やお菓子、記念切手や記念通貨……。店舗前に北朝鮮の国旗が掲げられている店も少なくない。

アメリカ軍に破壊された「断橋」から見えた北朝鮮の景色

私は2025年12月15～19日まで、一人旅で中国を訪れた。

前編記事：日中便｢減便｣→移動20時間で中国へ…"関係悪化"のさなかの中国で見た｢日本人への空気感｣と｢北朝鮮との国境都市｣の実像

北朝鮮との国境にある丹東市には3日間ほど滞在した。丹東市に到着したのは旅の2日目の午後8時過ぎだ。初日は少しだけ市内観光をした後、1泊3000円のホテルで爆睡。翌日は市内を1時間ほどブラブラ歩いてから、中国と北朝鮮との国境沿いの川を目指した。

中国と北朝鮮を結んでいる橋（道路と鉄道の併用橋）の隣には、朝鮮戦争中にアメリカ軍がB29爆撃機などで破壊した「断橋」が保存されている。現在は展望台として利用されており、破壊された箇所の近くまで歩いて行くことができる。私は620円のチケットを購入。北朝鮮側に向かって断橋を突き進んだ。