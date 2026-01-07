【中学受験直前･虎の巻】合格をつかむために親ができること＆NG行動《入試当日を徹底シミュレーション！》食事･睡眠･直前の勉強サポート

年が明け、中学受験生にとって、いよいよ「集大成の時」が近づいてきました。

筆者も2024年に中学受験の伴走を終え、そのハードさを実感しました。また、小説『中学受験ウォーズ 君と私が選んだ未来』や中学受験記事の取材のために、これまで多くのご家庭にお話を伺い、とくに直前期の過酷さを痛感しています。

体験したこと、集まった情報を結集して、少しでもこれから決戦に挑むご家庭の不安が減らせればと思います。中学受験の直前期にやるべきこと、気をつけるべきことのヒントをお伝えいたします。

最重要！食事と睡眠を整えて体調管理

中学入試を目前に控えたこの時期、親御さんの心は緊張感でいっぱいになります。「ここまでやってきたのだから、最後にできることはすべてやってあげたい」「この数週間で、まだ伸ばせる部分があるのではないか」など……。

多くの受験家庭を取材してきた筆者自身も、頭では十分に理解していたにもかかわらず、わが子の中学受験のさなかではおおいに焦り、揺れました。

知識としては「直前期は体調管理が最優先」「追い込みすぎないほうがいい」と理解していても、いざその時期を迎えると、そう穏やかでもいられません。

最後にあれも確認しておきたい、過去問で点が取れなかった分野をもう一度……やったほうがいいのでは、と思うことがたくさんあるのに、とにかく時間がとれませんでした。

だからこそ今、同じ立場にいる親御さんに伝えたいのは「直前期に保護者が力を注ぐべきは勉強そのものではなく、当日お子さんが実力を出し切れる状態を整えること」だということです。