｢次々と人気作品の舞台に｣｢"朝食戦争"もアツい｣ 映画『ラストマン』のロケ地《函館》に今､外国人が殺到している"なぜ"

北海道の三大都市の1つである函館市は、人口約24万人の中核市です。北海道の玄関口で、昭和世代には北島三郎さんの『函館の女』でおなじみの旅情を感じる街であり、その下の世代にはロックバンド・GLAYの聖地として知られる場所でもあります。

そんな函館を舞台にストーリーが展開する映画『ラストマン-FIRST LOVE-』が12月24日に公開されました。

TBS日曜劇場「ラストマン―全盲の捜査官―」（2023年）の続編で、福山雅治さん演じる、鋭い分析力、聴覚、嗅覚を持つ全盲のFBI捜査官「皆実」と、大泉洋さん演じる孤高の刑事「心太朗」が再タッグを組み、事件を解決していくというストーリーです。

大泉洋さんの実兄が市長に

函館といえば、大泉洋さんの実兄である大泉潤さんが23年から市長を務めていることも話題。16年には北海道新幹線も開業し、26年3月で開業から10年となります。

そして函館の聖地巡礼といえば、24年4月に公開されたアニメーション映画『名探偵コナン 100万ドルの五稜星（みちしるべ）』も記憶に新しいところ。なぜ地方都市である函館がここまでクローズアップされているのか。その秘密を、本作『ラストマン』を通じて探ってみます。