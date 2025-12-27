Onシューズが日本人気を獲得した訳､｢今まで"痛くないシューズ"はなかった｣……素材でなく"構造"で｢足が勝手に前へ転がる｣世界特許の中身

都市の足元が静かに変わりつつある。通勤路でもカフェでも、オン（On）のシューズを履く人を見かける頻度は確実に増えている。

彼らの多くが口をそろえるのは、「軽い」「疲れにくい」「歩く量が自然と増えた」

という体感の変化だ。ただ履き心地が良いだけでは説明できない、“行動レベル”の変化が起きている。

この現象の背景には、創業者の切実な痛み、独創的な構造技術、そして“歩行そのものを変える”というブランド哲学がある。

では、オンというブランドは何を目指し、どのように日本で広がっていったのか。その核心を探るべく、オン･ジャパンでPRを担当する北井健人さんに話を聞いた。

創業の原点は「アスリートの痛み」

オンを創業したオリヴィエ・ベルンハルド氏は、元トライアスロン選手だ。過酷な競技生活の中で、慢性的な足の痛みに悩まされ続けていた。

「良いシューズは多い。しかし“痛くないシューズ”はなかった」

その違和感こそが、オンの出発点となった。ベルンハルド氏は、ホースを切り刻んでは靴底に貼り付けて走るという、手作業の試行錯誤を繰り返した。