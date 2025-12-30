メルセデス･ベンツ｢GLB｣が新型に！日本でも人気の3列シートSUVはどのように変わったか？

零下20度ぐらいか。しかも、太陽の出ていない夜。さらに強風――。

メルセデス・ベンツの人気SUV「GLB」の新型が発表されたのは、オーストリアの山の中だった。

私が立ち会ったお披露目は、2025年11月の終わり。ホッホグルグル（Hochは“高い”を意味するドイツ語、Gurglは土地の名前）という、現地では人気のスノーリゾートが舞台だった。

大胆な発表会の理由は、日常生活における使い勝手のさらなる向上が眼目、とうたわれているせいだろうか。

それとも、GLBなら家族で楽々スノースポーツに出かけられるよ、と言いたかったのだろうか。

「積雪でもなんの問題もないです」とは開発担当者が現地で言っていた。

「2本立て」となった新型GLBのラインナップ

この新型GLBでは、室内のパッケージが見直されるとともに、実用域での走行性能の向上がうたわれている。

日本でもヒットしているのは、適度なボディサイズと3列シートをそなえる使い勝手のよさが人気の理由。だが、今回はそこに加えて新しいシャシーと新しいエンジンを得た。

全長約4.7mと大きすぎないサイズのボディに、7人乗りまで設定された多様性。燃費も向上している。

一方、モデルラインナップは統合整理。2022年から日本で販売されてきたピュアEVの「EQB」は、今回「GLB with EQ Technology」と変わり、「GLB」との2本立てとなる。

GLB with EQ Technologyのボディディメンションを従来のEQBと比較すると、全長で48mm長く、全幅で27mm幅広く、全高は14mm低くなっている。ホイールベースは60mm延長された。

私は、東京だと冬でも暑いぐらいなので、ほとんど着る機会のない厚手のフーデッドパーカを着込み、さらにキャップに手袋と重装備でのぞんだ。それでも寒い。

歯が鳴りそうなのをこらえているうちに、定められた時間がやってきた。パッとまぶしい照明が雪の積もった路面を照らすなか、新型GLBが自走で登場した。