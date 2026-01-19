原因は｢意志の弱さ｣ではなかった…【先延ばし】の悪いクセを治す､科学的に実証された"8つの習慣"

やらなければいけないことほど、ついついそこから目を背けて「先延ばし」にしてしまう――。そんな自分の性格に嫌気がさしている人も多いかと思いますが、明治大学教授の堀田秀吾氏によれば、物事を先延ばしにしてしまう悪いクセは「意志の弱さ」に起因しているのではないそうです。

やるべきことを先延ばしにしてしまう「本当の原因」

納期や締め切りが迫っていて、あるいは大事な試験が近づいていて、早く取りかからなければいけないと頭ではわかっているのに、どうしても身が入らない。

机の周りの掃除などを始めたり、ネットやスマホを眺めたりして、やるべきことと向き合うのを先延ばしにしてしまう。

それは「怠け」ではなく、感情のコントロールがうまくいっていない状態です。

スペインのロヨラ・アンダルシア大学の研究チーム（サルゲロ＝パソスら）は、2013年から2023年の10年間に行われた「学生の先延ばしを減らす教育的プログラム」32件を分析しました。