｢今が一番若い｣——生涯現役のコシノジュンコさんに聞く､日々を楽しみながら挑戦を続けるヒント

自身が手がけたうちわのアート作品97作のほか、コシノさんが普段、どのようなことを考えているかが垣間見られる言葉の数々も収録。同書をひもときながら、コシノさんの熱量はどこから生まれてくるのか、話を聞いた。

普段から書き留めているポジティブな言葉

仕事だけではなく、精力的にさまざまな活動に取り組み、とにかく忙しい。取材の日も分刻みのスケジュールだと聞いた。

だが、そんなコシノさんに思わぬ「余白」が生まれた時期がある。新型コロナウイルスで外出自粛が呼びかけられたときだ。

「それまで1日も予定がない日はなかったのに、コロナで急に時間が空いたんです。せっかくだから何かやりたいなと思っていたら、キャンバスではなく、うちわをアートにしたら面白いんじゃないかとひらめいて。それで京都から真っ白いうちわを送ってもらい、書き始めたら面白くて止まらなくなって、一気に書きました」