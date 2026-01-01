｢今年こそクルーズへ！｣——。初心者が知っておきたいクルーズ船の選び方と｢早めに計画が吉｣のホント。まずは行き先を重視

旅行の計画は、どのくらい前から立てているだろうか。旅慣れた人ほど計画を立てるタイミングを見極めるのがうまいが、実はクルーズも思い立って直前に申し込むよりも、早めに考え始めたほうが選択肢が増え、結果的に満足度の高い旅になりやすい。

初めてクルーズを検討する人からは、「何から決めればいいのかわからない」という声もよく聞く。そこで今回は、初クルーズを成功させるために知っておきたい基本的な考え方と、計画の立て方を整理してみたい。

クルーズ初心者が知っておきたい3つの旅行パターン

まずは「どんな形のクルーズがあるか」を整理しよう。

クルーズは、大きく分けて次の3つのパターンがある。

① 日本船で、日本近辺をめぐるクルーズ

日本の船会社が運航するクルーズで、日本発着・日本近海が中心となる。日本語で申し込みができ、船上でも日本語で過ごせる安心感がある。世界一周や海外クルーズを行う場合もある。

② 外国客船で、日本近辺をめぐるクルーズ

外国の船会社が運航するクルーズ。外国客船の場合、日本の法律（カボタージュ規制）により、日本の港だけを連続して寄港することはできず、海外の港に1カ所以上寄港することが前提となる。そのため、韓国や台湾の港が組み込まれることが多い。