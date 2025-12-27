｢ゴミ山の寝床で､インスリン注射を打ち…｣ 壮絶なゴミ屋敷で闘病する60代男性が《"孤独な部屋"から脱出できた》ワケ

約20年前の離婚を機に「明日でいいや」とゴミを溜め始め、孤立してしまった60代男性。

天井に届くほどゴミが堆積し、ゴミ出しについて詰め寄る管理人に怯えながら身をひそめるように暮らした4LDKの部屋で、ゴミ屋敷清掃業者「イーブイ」による片付けが始まった。

カチカチに踏み固められたゴミを掘り進めること2時間、ようやく辿り着いた「開かずの扉」の先にあった光景とは――。

本連載では、さまざまな事情を抱え「ゴミ屋敷」となってしまった家に暮らす人たちの“孤独”と、片付けの先に見いだした“希望”に焦点をあてる。

床面消失…「ゴミ山」と化した4LDK

あまりにも壮絶な光景だった。

廊下を塞いでいた堆積物を除去し、「開かずの扉」を開け、リビングへと進む。そこには、さらに大量のゴミが積み上がっていた。