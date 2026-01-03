｢老いと死｣におびえる悩み多き52歳が救いを求めて向かった場所。坐禅と写経､そして住職の珠玉の言葉から得られた気づきとは？

更年期の不調や仕事の停滞、老いや死への恐怖……。 50代になると、それまで遠くにあった問題が急速に足元に現れる。そんな悩み多き52歳の筆者が向かったのは、京都にある禅寺。坐禅と写経、そして住職の珠玉の言葉から得られた気づきとは――。

50代、謎の不調と不安に包まれて

更年期の影響もあるのだろうか、50代になり、謎の不調が増えた。眠りが浅く、夜中に何度か目覚める。理由もなく胸がざわつき、動悸のような感覚に襲われることもある。病院に行くほどではないが、調子がいいとも言えない。そんなグレーゾーンの不調が日常に居座るようになった。

仕事もそうだ。慣れた仕事で大きな失敗はないが、達成感もやや薄い。かといって、人生を大きく変えるほどの気力も湧かない。ある日、鏡を見てギョッとした。いつの間にか、しわが深く刻まれていたのだ。

老いへの焦りと老後の健康・経済不安……。マイナス思考でいっぱいの頭の中をリセットして、空っぽにしたい。そんな折、京都に坐禅と写経が体験できる禅寺があると知った。静けさのただ中に身を置いたとき、いったい何が起こるのか。

12月上旬。変化への淡い期待を胸に、筆者は京都へと向かった。

訪ねたのは、京都市東山区にある「勝林寺」。京都駅から1駅、JR東福寺駅を降りてほどなく、市街地の喧騒がすっと遠のいた。

お寺の門をくぐって、まず目を奪われたのは、手水舎に生けられた「花手水（はなちょうず）」。色とりどりの花々が目一杯に飾られ、「ここは極楽浄土か？」と見まがうほど、心が華やいだ。境内を進むと、紅葉が見頃を迎えていた。深紅や橙、淡い黄色に色づいた葉の重なり合う姿に時間を忘れて、見とれるばかりだった。