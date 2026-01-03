目の前には"ジェットコースター風"のモノレール…激レア絶景拝める老舗｢ロイヤルホスト｣に家族で大興奮！ 訪れてわかった､"愛され続ける理由"

安心感のあるチェーン店。その多くは、街角や駅前など日常の風景になじんでいる。

しかし、日本各地には、“景色が主役”と言っても過言ではない、特別な店舗が存在する。窓から広がる景色に映るのは、美しい海や湖、雄大な緑、歴史ある街並み。それらを“いつもと変わらないクオリティ”、“親しみのある味”とともに堪能できるのだから、お得、むしろ贅沢とも言える。

そこで、旅の目的地やちょっとした自分へのご褒美にもなり得る、とっておきの“絶景チェーン店”を現地取材。今回訪れたのは、東京から電車で1時間ほど、鎌倉西部の湘南モノレール沿線にある「ロイヤルホスト鎌倉山店」だ。1979年にオープンした、ロイヤルホストの中でも老舗にあたる店舗である。

鎌倉山マダムも通う、一風変わったロイヤルホスト

「鎌倉山のロイヤルホストが、すごくいいんだよ」

そう教えてくれたのは、近所のママ友だった。

筆者には、2人の子どもがいる。もうすぐ4歳になる息子は、少し前に乗り物ブームがやってきて、江ノ電や湘南モノレールを楽しめるお出かけ先を調べていた時期があった。そのため、“湘南モノレールが至近距離で見えるロイヤルホスト”があること自体は、以前から知っていた。