エリア別｢中小企業の稼ぐ力｣を徹底比較！ 群馬や熊本が健闘､東北地方は赤字率3割超え…格差が広がる今､"生き残り"に向け求められるものとは

「新型コロナウイルス」感染拡大から5年が経過し、円安を追い風に、輸出産業や大企業を中心に業績改善が進み、賃上げや設備投資の動きも広がっている。

だが、こうした持ち直しの動きが一様に行き渡っているわけではない。中小企業に目を向けると、売上が回復しても、原材料費や人件費の上昇が重くのしかかり、収益改善は限定的にとどまる企業も少なくない。

この回復状況の濃淡は、地域によってどのように表れているのか。それとも、エリアを問わず共通の課題を抱えているのか。東京商工リサーチの持つ企業データベースから業績データを手がかりに、中小企業が置かれた現状を探ると、興味深い傾向が見えてきた──。

※東京商工リサーチの企業データベース（約440万社）から、2024年10月期～2025年9月期を最新期とし、6期連続で売上高・純利益が判明した中小企業を抽出し、エリア別の業績動向を集計した。なお、金融・保険業は分析対象から除いている。エリアは本社および本社機能がある地点で集計した。

※中小企業の定義は「中小企業基本法」に基づく。従業員数は正社員数を採用。

関東が業績回復をけん引、東北は赤字率3割以上に

2024年10月期～2025年9月期を最新期として抽出した、中小企業の全国平均の水準は、売上高10億8892万円、純利益3770万円で利益率は3.46％だった。コロナ禍直前～初頭の5期前（2019年10月期～2020年9月期）と比較すると、売上成長率が14.4％増、利益率上昇幅は0.84ポイント増となった。