【１カ月でLDL（悪玉）コレステロール値を改善】メタボはそろそろやばい！のサイン／植物性油を摂取せよ／中性脂肪減らす青魚／動脈硬化防ぐスーパーフード／毎日手のひら一杯の食物繊維／コレステロールリハビリ

東洋経済オンラインYouTubeチャンネル
2025/12/23 19:01
▼前編はこちら
https://youtu.be/Cy090KdGsjQ

「Health SHIFT」では「冬に要注意！突然死を防ぐコレステロール最前線！」をテーマに前編に続き、寺本内科・歯科クリニック院長の寺本民生医師をゲストに迎え、現役世代に向けたコレステロール対策のメソッドを紹介する。後編では、LDL（悪玉）コレステロールに最も影響しやすいという食事の改善から、中性脂肪に効果的な食材選びまで解説。また、「コレステロール最強リハビリ」として、毎日取り入れると効果的な運動も紹介する。

【タイムテーブル】
00:00　イントロ
01:35　本編
03:38　メソッド④「薬なしで数値を下げる最強食事術」
04:33　毎日使う油を変える
07:35　お肉を食べるなら豚肉で
10:00　中性脂肪に効く青魚を食べる
12:12　脂質以上改善の強み味方・大豆
13:15　イソフラボンを摂取している女性は動脈硬化になる数が半減
13:45　水溶性の食物繊維でアクを体外に排出！
19:14　おすすめは“1ヶ月肉断ち生活”
20:15　メソッド⑤「今日からできるコレステロールリハビリ！」
20:34　コレステロールリハビリの4つのポイント
21:54　血流をよくするストレッチ
23:29　血液循環を生み出す筋トレ
25:32　脂肪を燃やす有酸素運動
27:21　日常生活での負荷を上げる！
29:00　寺本先生のコレステロール値は?
30:02　寺本先生からエール！

【出演者】
寺本 民生（てらもと・たみお）
寺本内科・歯科クリニック内科院長
1973年東京大学医学部卒業、1976年東京大学医学部附属病院第一内科に入局した後、
1980年米・シカゴ大学に留学し、本格的にコレステロールについて研究を開始。
1997年帝京大学内科教授、2001年同主任教授、2010年同医学部長、2013年〜帝京大学臨床研究センターセンター長、特任教授、名誉教授
日本動脈硬化学会名誉会員 。「日本動脈硬化学会学会賞」受賞。
『コレステロール値が高いと言われたら読む本』他、著書多数

河野 千秋（こうの・ちあき）
フリーアナウンサー
愛媛県出身。山陽新聞で記者を経験後、アナウンサーに転身。趣味は料理・ゴルフ。

撮影・編集：昼間 將太、田中険人、桑島圭佑
サムネイル画像：PIXTA

※動画内のデータは収録時点（2025年12月11日）のものです。
※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

東洋経済オンラインYouTubeチャンネル

