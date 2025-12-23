【１カ月でLDL（悪玉）コレステロール値を改善】メタボはそろそろやばい！のサイン／植物性油を摂取せよ／中性脂肪減らす青魚／動脈硬化防ぐスーパーフード／毎日手のひら一杯の食物繊維／コレステロールリハビリ

▼前編はこちら

https://youtu.be/Cy090KdGsjQ

「Health SHIFT」では「冬に要注意！突然死を防ぐコレステロール最前線！」をテーマに前編に続き、寺本内科・歯科クリニック院長の寺本民生医師をゲストに迎え、現役世代に向けたコレステロール対策のメソッドを紹介する。後編では、LDL（悪玉）コレステロールに最も影響しやすいという食事の改善から、中性脂肪に効果的な食材選びまで解説。また、「コレステロール最強リハビリ」として、毎日取り入れると効果的な運動も紹介する。

【タイムテーブル】

00:00 イントロ

01:35 本編

03:38 メソッド④「薬なしで数値を下げる最強食事術」

04:33 毎日使う油を変える

07:35 お肉を食べるなら豚肉で

10:00 中性脂肪に効く青魚を食べる

12:12 脂質以上改善の強み味方・大豆

13:15 イソフラボンを摂取している女性は動脈硬化になる数が半減

13:45 水溶性の食物繊維でアクを体外に排出！

19:14 おすすめは“1ヶ月肉断ち生活”

20:15 メソッド⑤「今日からできるコレステロールリハビリ！」

20:34 コレステロールリハビリの4つのポイント

21:54 血流をよくするストレッチ

23:29 血液循環を生み出す筋トレ

25:32 脂肪を燃やす有酸素運動

27:21 日常生活での負荷を上げる！

29:00 寺本先生のコレステロール値は?

30:02 寺本先生からエール！

【出演者】

寺本 民生（てらもと・たみお）

寺本内科・歯科クリニック内科院長

1973年東京大学医学部卒業、1976年東京大学医学部附属病院第一内科に入局した後、

1980年米・シカゴ大学に留学し、本格的にコレステロールについて研究を開始。

1997年帝京大学内科教授、2001年同主任教授、2010年同医学部長、2013年〜帝京大学臨床研究センターセンター長、特任教授、名誉教授

日本動脈硬化学会名誉会員 。「日本動脈硬化学会学会賞」受賞。

『コレステロール値が高いと言われたら読む本』他、著書多数

河野 千秋（こうの・ちあき）

フリーアナウンサー

愛媛県出身。山陽新聞で記者を経験後、アナウンサーに転身。趣味は料理・ゴルフ。

撮影・編集：昼間 將太、田中険人、桑島圭佑

サムネイル画像：PIXTA

※動画内のデータは収録時点（2025年12月11日）のものです。

※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

