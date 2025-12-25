50年ぶり復活｢キングセイコー｣が現代人に刺さったワケ ｢グランドセイコー｣と並ぶ2大ブランドへ､セイコーが仕掛けた再定義

世の中では腕時計をしない人も増え、今や時刻をスマホで確認する行為は普通だ。昨年発表された「腕時計に関する調査」によれば、ふだん腕時計をする人は約44％。内訳はアナログ時計59.7％、スマートウォッチ15.1％だ（2024年6月、クロス・マーケティング社調べ）。

そんな時代でも高級腕時計を愛用する人はいる。2022年に復活発売されて人気の高い「キングセイコー」はそのひとつだ。新品の小売価格は20万～30万円台が多い。

なぜ高額なのに支持されるのか。今回は時計マニア向けではなく一般消費者目線で、セイコーウオッチの広報責任者に聞いた。

「時を知る」と「身体を知る」

「腕時計を着用しない人も増え、スマートウォッチが普及したのはその通りですが、2015年以降流れが変わってきたのも感じます」

セイコーウオッチの平岡孝悦氏（広報・PR室長）はこう話す（以下、発言は同氏）。

どういうことか。

「2013年にスマートウォッチが登場し、その翌々年に現在大きなシェアを持つスマートウォッチが登場して10年たち、消費者の方の利用目的が分かれました。大きく分けて“時を知る”のはアナログを中心とする腕時計で、情報端末としてだけでなく、“身体を知る”こともできるのがスマートウォッチといえます」