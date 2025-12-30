ファイナリスト止まり→翌年《ミス慶應SFCグランプリ》に！ "ダメ出し三昧"のゼミ･ミスコン･外コン就活の｢三重苦｣乗り越えた彼女の意外な進路

かつて“大学の顔”として注目を集めていたミスコンが、近年「冬の時代」を迎えている。

長時間のライブ配信やSNS運用など、出場者には高い自己プロデュース力が求められ、スポンサー離れから運営する学生団体も疲弊している。ただ、その一方で、真剣に向き合い、努力してきた出場者がいるのも事実だ。

本連載では、そんなミスコンに出場した女性たちが、数年後の社会人として今どう生きているのかを取材。ミスコンに出た経験は、その後のキャリアや人間関係にどんな影響を与えたのか。その肩書とどう付き合ってきたか──「ミスコン以後」の現実を見つめていく。

大学ミスコンは時代に合わせて形態や趣旨を変えながら、今日まで生き残り続けている。

そんななかでも、大学ミスコンが「ふつうの大学生が有名になるための登竜門」としての役割を果たしていることは、今も昔も変わらない事実だ。

しかしながら、大学ミスコンに出場した人全員が、その知名度を活かした選択をするわけではない。大多数は一般企業に就職して、表舞台からは姿を消す。

では、そんな彼女たちは社会に出てから、どのような人生を歩んでいるのだろうか。もっと言えば、果たしてミスコンの経験は就活や仕事に活きているのだろうか？

今回は、2019年のミス慶應SFCコンテスト（通称：ミスSFC）でグランプリを獲得し、現在は外資系コンサルティングファームに勤務している小杉倫瑞季（みずき）さんに話を聞いた。

念願の慶應SFCに現役合格し、“フレキャン”に出場

東京都出身の小杉さんは大学から慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス（以下、慶應SFC）に入学し、卒業後はSaaSを提供するIT企業に入社。その後、慶應義塾大学の大学院でMBA（経営学修士）を取得するために2年間通い、現職である外資系コンサルティング企業に入った。

3学部と2つの研究科が設置されており、政策デザインや先端情報、メディアなどさまざまな分野で研究が盛んな慶應SFCに入学したのは、高校時代の活動が原点にあったという。

「高校時代は『世論の成り立ちを可視化する』というテーマで、学外の研究活動を行っていました。昔から何かを突き詰めることが好きだったんですが、当時メディアで話題になっていた“18歳選挙権”がきっかけで社会に関心を持つようになり、世論に関する研究に挑戦したり、さまざまな課外活動に取り組んだりし始めたんです」