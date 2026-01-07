週3～5でフルコース＋大量飲酒でも｢体年齢29歳｣｢肝機能も正常｣…49歳で高級グルメを食べまくる男が｢絶対に太らない理由｣に驚愕した

東龍 : グルメジャーナリスト
2026/01/07 5:00
東龍氏
週3～5日フルコースを食べ、多量の飲酒をするグルメジャーナリストの筆者。どのようにして「食と健康」を両立させているのか？（写真：筆者提供）
この記事の画像を見る(12枚)
世の中には「たくさん食べているのに、太らない人々」がいる。それは体質か、それとも、隠れた努力があるのか……。
本連載「グルメライターの『絶対に太らない』自己管理術」では、食べることを仕事にしているグルメライターたちが、「食と健康（体重）」を両立させる独自の方法を綴っていく。連載4回目はグルメジャーナリストの東龍がお届けする。

週3～5日で高級フルコースも「体年齢29歳」なぜ？

体年齢のグラフ
（画像：筆者提供）

体年齢29歳、骨格筋率39％。

これは、私が体重計に乗った時のデータで、実年齢より20歳も若い。健康診断の結果を見ても、ほとんどの数値は、正常の範囲内に収まっている。

この数字だけを見れば、厳しい食事制限を行い、ストイックにトレーニングしていると想像するかもしれない。だが、実態は真逆だ。

私はグルメジャーナリストで、ファインダイニング（高級レストラン）やホテルグルメを専門にしている。平日は週に3～5日、ファインダイニングやホテルのレストランで、フルコースやそれに近いメニューを食す。

料理だけではない。シャンパーニュをはじめとするワインや日本酒を、ペアリングでハーフボトルから1本、時にはそれ以上飲み干す。これを年間約150回繰り返している。摂取カロリーだけで考えれば、間違いなく「暴飲暴食」と認定される生活だろう。

それにもかかわらず、私のBMIは20代の頃から変わらず、19.5前後をキープしている。

BMIは20代から変わらず19.5前後をキープしている（画像：筆者提供）
なぜ、これほど飲み食いして、健康体を維持できるのか。そこには「一生食べて飲み続ける」という目的のために、自分自身に課していることがあるからだ。

