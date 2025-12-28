仕事･家族･お金……"心配が止まらない"のは性格でなく病気？【判定リスト付】日本人の推定約120万人が抱える｢全般不安症｣のサイン

生きる上で「不安」はつきもの。しかし実は、日本人の推定約120万人が、「いつも不安が止まらない」せいで日常生活に支障をきたしているというのです。

今まさに不安でいっぱいのあなたへ

あなたは今、どんな不安を抱えていますか。

いつも頭の中が不安でいっぱいで、心配ごとが止まらない、ということはありませんか。

「健康診断で重い病気が見つかったらどうしよう」

「親が認知症になったら、どう支えていけばいいのだろう」

「買い物に行くと、物の値段が上がっていてびっくりする。将来的に安心して生活していけるのかな」

「戦争のニュースを見ていると心が痛い。日本もいつか戦争に巻き込まれるんじゃないか」

「子どもが学校でいじめにあったらどうすればいい？」

「異常気象で、安心して住めない国になってしまうかもしれない」

考え出すと、不安の種は尽きません。

そんなあなたの不安な気持ちに対して、まわりの人はこう言うかもしれません。

「誰だって不安の1つや2つくらいはあるよ。ちょっと気にしすぎじゃないの？」

頭では「確かにみんなも不安を持っている」というのはわかるけれども、明らかに自分ばかり苦しんでいるような気がする。いろいろなことが不安で疲れやすく、眠れないときもある。

そんな状態に心当たりがある人は、「全般不安症」という病気か、その予備軍かもしれません。

全般不安症とは、何か特定のことに限らず、さまざまなことが不安になってしまう病気です。

「そんな、病気だなんて……」と驚く方もいるかもしれません。