仕事･家族･お金……"心配が止まらない"のは性格でなく病気？【判定リスト付】日本人の推定約120万人が抱える｢全般不安症｣のサイン
今まさに不安でいっぱいのあなたへ
あなたは今、どんな不安を抱えていますか。
いつも頭の中が不安でいっぱいで、心配ごとが止まらない、ということはありませんか。
「健康診断で重い病気が見つかったらどうしよう」
「親が認知症になったら、どう支えていけばいいのだろう」
「買い物に行くと、物の値段が上がっていてびっくりする。将来的に安心して生活していけるのかな」
「戦争のニュースを見ていると心が痛い。日本もいつか戦争に巻き込まれるんじゃないか」
「子どもが学校でいじめにあったらどうすればいい？」
「異常気象で、安心して住めない国になってしまうかもしれない」
考え出すと、不安の種は尽きません。
そんなあなたの不安な気持ちに対して、まわりの人はこう言うかもしれません。
「誰だって不安の1つや2つくらいはあるよ。ちょっと気にしすぎじゃないの？」
頭では「確かにみんなも不安を持っている」というのはわかるけれども、明らかに自分ばかり苦しんでいるような気がする。いろいろなことが不安で疲れやすく、眠れないときもある。
そんな状態に心当たりがある人は、「全般不安症」という病気か、その予備軍かもしれません。
全般不安症とは、何か特定のことに限らず、さまざまなことが不安になってしまう病気です。
「そんな、病気だなんて……」と驚く方もいるかもしれません。
