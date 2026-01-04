Instagramが若者に与えた "格差"→｢SNSを利用して稼ぐインフルエンサー｣と｢劣等感を煽られる大衆｣に二極化する実態

大田 比路 : 著作家
2026/01/04 12:00
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
SNS疲れを感じる若い女性
「数値」は、フィクションであると同時に、現実を塗り替える魔法なのだ（写真：nonpii／PIXTA）
Instagramはインフルエンサーに巨額のリターンをもたらす一方で、無数の若者に劣等感と自己否定を植え付けている。
数字は客観的に見えて実は巧妙に設計されたフィクションだ。その虚構を利用できる者と、飲み込まれる者……SNS時代の分断は、すでに人生の明暗を分け始めている。
本記事は『2030年の世界を生き抜くための テック資本主義超入門』より一部抜粋・再編集してお届け。「数値」に支配されるSNS社会の構造に迫る。

私たちは数値というフィクションを生きている

2010年10月、いよいよWeb2の象徴であるInstagramが登場した。Instagramを生み出したのは、スタンフォード大学を卒業したあと、テック起業を模索していた2人の若者だった。その名をケビン・ シストロム（Kevin Systrom, 1983–）とマイク・クリーガー（Mike Krieger, 1986–）という。

彼らは、2009年にチェックインアプリBurbnを作った。チェックインアプリとは、GPSや位置情報を使って「私は今ここにいるよ」という情報をみなに伝えるアプリである。

Burbnには、スマートフォンで撮影した写真を掲載できる機能があった。低画質な写真にフィルターをかけて美しく見せるオプションが好評だった。誰でもプロっぽい写真を掲載できるのだ。

当時、チェックインアプリはいくつもあった。他のアプリとの差別化を図らなければならなくなった。彼ら2人は、この写真共有機能に特化することを思いついた。そこで生まれたのがInstagramだった。“Instagram”という名称はinstant cameraとtelegramの合成語だった。Instagramは、2010年末にアクティブユーザ数100万人を突破し、2011年末には1000万人を突破した。その人気に目をつけたのがザッカーバーグだった。2012年、InstagramはFacebook社によって約10億ドルで買収された。創業者2名ともInstagram経営陣を離脱した2018年には、アクティブユーザ数が10億人を超えた。

次ページInstagramがもたらした負の影響
関連記事
特集一覧
能登 2年目に明かされる真実
新着あり
2026年大予測③業界・企業編
新着あり
2026年大予測②株・マネー編
2025年振り返りランキング
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
ビジネスの人気記事