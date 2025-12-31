｢休まないでどうやって働くの？｣ 給料の12.5％を休暇のために積み立てるデンマーク人が実践する"豊かな長期休み"の過ごし方

幸福度＆国際競争力が、ともに世界トップクラスという“奇跡の国”デンマーク。デンマーク人は、平日は午後4時に帰宅し、金曜日は午後2〜3時に仕事を切り上げ、夏休みは3週間以上の連休を謳歌する国民です。余暇には、家族や友人と「ヒュッゲ」（心地よいひととき）を楽しむことを何よりも大切にしています。

一方でデンマークは国際競争力が高く、ビジネス効率性で6年連続トップを記録する「ビジネス先進国」の側面も持ちます。また、欧州のイノベーション・スコアボードの結果によれば、欧州でトップクラスの「イノベーション大国」でもあります。

「休む権利」を大切にする国

休むことを大切にする国デンマークには、面白い制度があります。それは「休暇手当」です。

なんと、デンマークでは、フルタイムでもパートタイムでも、給与所得者であれば、年間に12.5％が休暇手当として自動的に積み立てられていくのです。そして申請すると、休暇に入る直前に休暇手当が振り込まれるという仕組みです。

休暇手当がデンマークに導入されたのは1938年。労働者が休んでも生活に困窮しないようにするために、導入されました。

デンマーク人は年間5〜6週間の休暇を取得しますが、この休暇期間は、通常の給料ではなく、この休暇手当を受給します。休暇手当は多少の持ち越しはできますが、基本的には1年ごとにすべて消化する前提です。また、転職しても、積み立ては引き継がれていきます。