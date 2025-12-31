｢休まないでどうやって働くの？｣ 給料の12.5％を休暇のために積み立てるデンマーク人が実践する"豊かな長期休み"の過ごし方
中編：朝イチのスマホ確認はムダムダムダムダァ！ 世界一効率的な国デンマークで｢休むときは通知オフ｣が常識になっている理由
（外部配信先ではハイパーリンクや画像がうまく表示されない場合があります。その際は東洋経済オンラインでご覧ください）
「休む権利」を大切にする国
休むことを大切にする国デンマークには、面白い制度があります。それは「休暇手当」です。
なんと、デンマークでは、フルタイムでもパートタイムでも、給与所得者であれば、年間に12.5％が休暇手当として自動的に積み立てられていくのです。そして申請すると、休暇に入る直前に休暇手当が振り込まれるという仕組みです。
休暇手当がデンマークに導入されたのは1938年。労働者が休んでも生活に困窮しないようにするために、導入されました。
デンマーク人は年間5〜6週間の休暇を取得しますが、この休暇期間は、通常の給料ではなく、この休暇手当を受給します。休暇手当は多少の持ち越しはできますが、基本的には1年ごとにすべて消化する前提です。また、転職しても、積み立ては引き継がれていきます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら