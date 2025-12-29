午後4時に帰るのに"効率性"世界一､デンマーク人に学ぶ｢自己啓発書より小説､寝るより運動｣という休み方が合理的である理由
幸福度＆国際競争力が、ともに世界トップクラスという“奇跡の国”デンマーク。デンマーク人は、平日は午後4時に帰宅し、金曜日は午後2〜3時に仕事を切り上げ、夏休みは3週間以上の連休を謳歌する国民です。余暇には、家族や友人と「ヒュッゲ」（心地よいひととき）を楽しむことを何よりも大切にしています。
一方でデンマークは国際競争力が高く、ビジネス効率性で6年連続トップを記録する「ビジネス先進国」の側面も持ちます。また、欧州のイノベーション・スコアボードの結果によれば、欧州でトップクラスの「イノベーション大国」でもあります。
本稿ではそんな「奇跡のワークライフバランス国家」デンマーク人が実践している「休日の過ごし方」について、『デンマーク人の休む哲学 幸福度も生産性も「いいとこどり」する習慣』から一部を抜粋・編集して紹介します。
「幸せな国」デンマークのストレス対処法
休みの達人であるデンマーク人は日常生活にどのように「休み」を取り入れて、心身を整えているのでしょうか。
デンマーク人に聞いてみて驚きました。デンマーク人は、本当に、とても意識的に「休みを活用」しているのです。
「仕事をするうえでも、休みの効力はバカにできないわ。休憩を入れたほうが仕事が捗るのは自分でもよくわかる。エネルギーも充電できて、全体を俯瞰できて、クリエイティブになれる」（建築家 エヴァ）
「私の場合、働きすぎないほうがいいアイデアを思いつきます。以前はつねに週に60時間以上働いていましたが、そのときは、ただ右から左にタスクをこなすだけになっていました。実は、仕事の生産性は適度に休んだほうが上がります。休むと新しいインスピレーションを得られて、それが仕事にも生きてくるからです」（ノボ・ノルディスク日本法人社長 キャスパー）
トピックボードAD
有料会員限定記事
キャリア・教育の人気記事
無料会員登録はこちら
ログインはこちら