午後4時に帰るのに"効率性"世界一､デンマーク人に学ぶ｢自己啓発書より小説､寝るより運動｣という休み方が合理的である理由

幸福度＆国際競争力が、ともに世界トップクラスという“奇跡の国”デンマーク。デンマーク人は、平日は午後4時に帰宅し、金曜日は午後2〜3時に仕事を切り上げ、夏休みは3週間以上の連休を謳歌する国民です。余暇には、家族や友人と「ヒュッゲ」（心地よいひととき）を楽しむことを何よりも大切にしています。

一方でデンマークは国際競争力が高く、ビジネス効率性で6年連続トップを記録する「ビジネス先進国」の側面も持ちます。また、欧州のイノベーション・スコアボードの結果によれば、欧州でトップクラスの「イノベーション大国」でもあります。

「幸せな国」デンマークのストレス対処法

休みの達人であるデンマーク人は日常生活にどのように「休み」を取り入れて、心身を整えているのでしょうか。

デンマーク人に聞いてみて驚きました。デンマーク人は、本当に、とても意識的に「休みを活用」しているのです。

「仕事をするうえでも、休みの効力はバカにできないわ。休憩を入れたほうが仕事が捗るのは自分でもよくわかる。エネルギーも充電できて、全体を俯瞰できて、クリエイティブになれる」（建築家 エヴァ）

「私の場合、働きすぎないほうがいいアイデアを思いつきます。以前はつねに週に60時間以上働いていましたが、そのときは、ただ右から左にタスクをこなすだけになっていました。実は、仕事の生産性は適度に休んだほうが上がります。休むと新しいインスピレーションを得られて、それが仕事にも生きてくるからです」（ノボ・ノルディスク日本法人社長 キャスパー）