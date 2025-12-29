YouTubeで顔出し不要でバズる｢鉄板ジャンル5選｣､定年後71歳シニア男性も警備員バイトから月収60万に大逆転の"秘密"

YouTubeで一発当てられたら……そんな夢物語を描いたことはありませんか？すでに数々のチャンネルが存在していますが、実はポイントを押さえれば毎月数十万〜数百万円を稼ぐことも可能だといいます。

さて、非属人動画には様々なジャンルがあります。ここからは、それを1つ1つ解説していきたいと思います。

常に一定のファンがいる「歴史」ジャンルは強い

（1）歴史系（日本史、世界史）

いわゆる歴史解説をするチャンネルです。私はこのジャンルのチャンネルを3つ運営しています。歴史というのは流行り廃りに関係なく、常に一定のファンがいます。NHKの大河ドラマなんかは、毎回ある程度の視聴率を確保していますよね。書店の売上ランキングを見ても、歴史・時代小説は常にどこかにランクインしています。

運営している3つの歴史系チャンネルのうち2つは、街の歴史を深掘りしていくものです。人には自分が住む街の昔の風景を見たいという願望があります。ノスタルジック願望と表現しても良いと思います。よくテレビでは「昭和の思い出」を振り返る番組がありますよね。老若男女に大人気の『鬼滅の刃』も設定は大正時代です。西岸良平（さいがん・りょうへい）原作の漫画をベースとしている映画「Always 三丁目の夕日」も、完全にノスタルジック願望を刺激しているといえますね。

また、江戸時代の文化、風習もよく視聴されるジャンルです。今とは全く異なる経済システムで成り立つ社会で、人々はどのように生きていたのか。電気がない時代でどうやって生活していたのか。たくさんの人の興味を引く切り口が多くあります。