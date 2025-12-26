｢金利300倍｣に急変　知らなきゃ損する"預けっぱなし預金"の賢い見直し術

日銀が先週末に決定した利上げをきっかけに、預金金利や住宅ローン金利なども約30年ぶりの水準に上昇しています。来年以降も追加利上げが期待され、金利上昇局面はしばらく続く見通しです。

利上げによって、個人で保有している預金の利息はどれくらい増えるのでしょうか。また、お金を上手に増やすには、預金などの貯蓄について今後どのような対策が必要になるでしょうか。

普通預金の金利は年0.2%から0.3%へ

利上げを受けてすぐに反応したのが、銀行の普通預金です。大手銀行は日銀の利上げ決定当日に、普通預金金利を年0.2%→0.3%へ引き上げると発表しました。来年2月2日から適用されます。

普通預金の金利はマイナス金利政策の間、長らく年0.001～0.002%で推移してきました。これが2024年3月の金融緩和策の転換以降、少しずつ引き上げが続いてきました。主要銀行の普通預金金利の平均は2年前の12月が0.001%、昨年12月が0.096%、今年12月が0.183%となっています。これが0.3%になれば、約2年間で金利が300倍に上がることになります。

金利年0.3%で100万円を1年間預けた場合、利息額は3000円になります。預金金利には20.315%の所得税と復興特別所得税がかかるため、税引き後の手取り利息は2391円にはなりますが、同じ100万円を預けて利息額が10円（手取り9円）だったマイナス金利の時代に比べると、その違いは歴然です。

通常、普通預金の利息は毎年2月と8月（銀行によっては3月と9月）の半年ごとに、半年分まとめて付与されます。利息額の計算は、半年間の毎日の預金残高に対して日割りで行われます（残高が1000円未満の日には利息が付かないのが一般的です）。