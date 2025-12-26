香川だけじゃない！｢コシなし柔らか麺｣に行列ができる"隠れうどん県"の日常→地元民が通い続ける《天玉かうどん》の正体

出張先で立ち寄りたいチェーン店を紹介する本連載、第28回はフリーライターの三角園いずみ氏が「三角茶屋 豊吉うどん」を紹介。

「うどん県」といえば香川県の愛称だが、実は宮崎県も隠れた「うどん県」であることをご存知だろうか。県内各地、それぞれの地域に根付いたうどん店があり、その多くが「早い、安い、うまい」の三拍子がそろい、地元民の生活に寄り添う。

一説によると、宮崎は江戸時代から四国との交流があり、明治以降に四国からの移住者が多くやってきたことでうどん文化が根付いたという。しかし、コシの強い讃岐うどんとは違い、柔らかくふわふわとした麺こそが宮崎うどんの特徴だ。

そんな宮崎うどんの名店といえば、宮崎市にある「三角茶屋 豊吉うどん」だろう。1932（昭和7）年に、故・奥野豊吉氏によって創業された老舗のうどん屋である。もはや宮崎市民の食卓の延長線上にあると言っても過言ではなく、開店から閉店まで客足が途切れることはない。学生時代から10年以上宮崎市に住んでいた筆者も、どれだけお世話になったか数えきれないほどだ。市外に住む今も、宮崎市を訪れ「豊吉うどん」の看板を見つけるたびにふらふらと出汁のにおいに誘われてしまう。

スタッフの手際の良さに見惚れる

宮崎市内に6店舗展開している中で、今回訪れたのはJR宮崎駅店。駅構内に店舗を構え、地元の人々だけでなくビジネスパーソンや観光客も多く訪れる。スーツケースを引いている出張者と思しき人々も少なくない。ちなみに、ミスタードーナツ、ケンタッキー、マクドナルドと同じエリアに並んでおり、時に我々は「マックにするか、豊吉にするか」という選択に頭を悩ませることもある。有名ファストフード店と隣り合ってなお、その存在感は色褪せることはない。