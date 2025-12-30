アップデート中にiPhoneが文鎮化──eSIM時代に"動かなくなったスマホ"から突きつけた厳しい現実

深夜、iOS 26.2にアップデート時に、アップルマーク表示から動かなくなった。再起動、強制再起動どころか、あらゆる操作を受け付けない。翌日には取材もあるし、会議もあるから都心に行かなければならないのに、iPhoneがないと乗り換え案内も使えなければ、Suicaも不自由。また、eSIMになったから他の端末にSIMを差し替えることもできない。そんなアクシデントで、筆者が実際にどうしたか、何が原因で、どういう対応をしたらいいのかをレポート。

eSIM端末が操作不能になると、手も足も出ない

我々の毎日は、あまりにもスマホに依存しているということを思い知らされた。

筆者の場合はiPhoneだが、iPhoneがないと取材先に出掛けるための乗り換え案内も使えないし、Suicaも不自由（Apple WatchのSuicaで乗った）。それどころか今日の予定もわからないし、取材先のオフィスビルの入館QRコードを表示するにも一苦労（Macで表示した）。

今回の新たな発見は、トラブル時のeSIMの不自由さだ。「物理SIMより気軽で便利」と思っていたのだが、今回のようにeSIM端末が起動しなくなると、電話番号がヒモ付いているもが、全部使えなくなるというのは落とし穴だった。従来は起動しなくなった端末からSIMを抜いて予備の端末に差し換えるということも可能だったが、それができない。