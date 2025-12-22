【石破茂(前総理)×佐藤優(作家･元外務省主任分析官)】トランプ大統領との関係性／自公連立の解消｢私の価値観ではない｣／｢存立危機事態｣発言は撤回できない？／石破政権最大の外交危機【ニュース解説】

2025/12/22 19:00
年初からトランプ関税に振り回された2025年。台湾有事をめぐっては、高市総理の「存立危機事態」発言から続く日中の対立が長期化の様相を呈している。こうした日本の外交をどう見るべきなのか。前総理の石破茂氏と元外務省主任分析官の佐藤優氏に語り合ってもらった。

【タイムテーブル】
00:00　イントロ
01:32　トランプ政権との向き合い方
07:03　26年続いた自公連立の解消
10:48　防衛装備移転三原則に関する議論
17:19　｢“存立危機事態”発言｣撤回の可否
23:14　日本の国益を考えた中国との向き合い方
27:05　石破政権における最大の外交危機
30:20　トランプ大統領は｢素人or玄人｣

【出演者】
石破 茂（いしば・しげる）
前総理、自民党・衆議院議員

佐藤 優（さとう・まさる）
作家、元外務省主任分析官

山田 俊浩（やまだ・としひろ）
東洋経済総編集長

撮影・編集：田中 険人、昼間 將太、桑島圭佑
サムネイル写真：hamahiro／PIXTA、Getty Images

※動画内のデータや肩書は収録時点（2025年12月9日）のものです。
※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

